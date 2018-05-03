Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и VPN за доступ к Telegram

Роскомнадзор уже заблокировал 50 (пятьдесят) анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяли россиянам получить доступ к мессенджеру Telegram. Об этом рассказал журналистам Вадим Субботин, заместитель главы ведомства.





Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.