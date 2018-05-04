День, когда компьютер победил человека

4 мая 1997 года Гарри Каспаров проиграл вторую партию шахматному компьютеру IBM Deep Blue. Первый матч между гроссмейстером и суперкомпьютером состоялся годом ранее, 10 февраля 1996 года в Филадельфии, и тогда Каспаров одержал победу со счетом 4-2.

Гарри Каспаров против Deep Blue в 1997 года
Гарри Каспаров против Deep Blue в 1997 году

Поединок 1997 года был официально зарегистрирован как первый случай победы шахматного компьютера над гроссмейстером. С тех пор прошло два десятка лет, и в 2016 году компьютер обыграл человека в Го, игру более сложную, чем шахматы, с точки зрения логики.

А ещё в этот день...

4 мая 1536 флорентийский купец Франческо Лапи впервые использовал на письме знак @. Дата письма установлена точно, а вот насчет повода для употребления символа выведена гипотеза. В 2000 году профессор Сапиенцы, Джорджо Стабиле утверждал, что в том письме упоминалась цена одной «A» вина, причем буква «A» была украшена завитком и явно выглядела как @. Стабиле предположил, что это было сокращённое обозначение единицы измерения объёма — стандартной амфоры.

Современная «собака»
Современная «собака»

Однако через 9 лет дата первого упоминания «собаки» на письме была пересмотрена. В 2009 году испанский историк по имени Хорхе Романсе нашел символ @ в арагонской рукописи Taula de Ariza, датированной 1448 годом. То есть почти за век до флорентийского письма. В испанском, португальском, французском языках символ @ традиционно означает арробу — старинную меру веса, равную 11,502 кг (в Арагоне 12,5 кг). Сегодня в английском языке знак @ эквивалентен союзу at, а в русском он практически не используется.

4 мая 1884 года была сделана первая фотография вспышки молнии. Снимок молнии и сегодня требует некоторых фотографических навыков и большой удачи, а в конце XIX века это было сродни чуду. Автором снимка был американец по фамилии Гурли, сотрудник обсерватории Мариэтта в Огайо.

Так выглядит современный снимок молнии, оригинал явно смотрелся скромнее
Так выглядит современный снимок молнии, оригинал явно смотрелся скромнее

Молния сверкнула на расстоянии около трех миль от фотографа, однако оригинальный снимок не сохранился. Или, по крайней мере, не был опубликован в Сети.

Источник
Ferra.ru
Теги
день в истории шахматы deep blue

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