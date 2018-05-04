Роскомнадзор застрял с удалением Telegram из App Store и Google Play

Процесс по удалению приложений Telegram из онлайн-магазинов App Store и Google Play застопорился. Об этом сообщил журналистам Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора.


По словам Субботина, пока нет положительных результатов и ведомство продолжает диалог с администрацией магазинов. Он уточнил: «Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию. Возможные сроки этих переговоров не комментируем».

Роскомнадзор направил администрации онлайн-магазинов App Store и Google Play уведомления с требованием удалить Telegram на следующий день, после начала блокировки мессенджера в России.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Источник
Ведомости
Теги
Apple Google мессенджер роскомнадзор Google Play APP STORE Telegram блокировка

Комментарии

Материалы по теме

Главные события недели с 30 сентября по 6 октября: золотистый iPad mini, гибкий LG G Flex, Google Play Музыка в России и другое

7 октября 2013

Дуров согласился зарегистрировать Telegram в Роскомнадзоре

28 июня 2017

Разбираемся: могут ли Telegram заблокировать и почему

26 июня 2017

Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook

18 апреля

Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля

Роскомнадзор объяснил блокировку Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников

27 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В Instagram появилась возможность платежей
В Samsung Pay появился кэшбэк
Google начал блокировать автовоспроизведение видео в Chrome

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 98
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 40