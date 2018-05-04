Роскомнадзор застрял с удалением Telegram из App Store и Google Play

Процесс по удалению приложений Telegram из онлайн-магазинов App Store и Google Play застопорился. Об этом сообщил журналистам Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора.





По словам Субботина, пока нет положительных результатов и ведомство продолжает диалог с администрацией магазинов. Он уточнил: «Мы регулярно общаемся через российских представителей этих компаний и отправляем документы, разъясняющие нашу позицию. Возможные сроки этих переговоров не комментируем».

Роскомнадзор направил администрации онлайн-магазинов App Store и Google Play уведомления с требованием удалить Telegram на следующий день, после начала блокировки мессенджера в России.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.