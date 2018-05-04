Японские буддисты торжественно похоронили более сотни робособак Sony Aibo

Японцы очень трепетно относятся к своим питомцам, даже если их нельзя назвать вполне живыми. Японский буддийский храм провёл церемонию похорон традиционным сервисом префектуры Тиба более чем для сотни экземпляров знаменитой собаки-робота Aibo от Sony.


Церемония прошла 26 апреля в историческом буддийском храме Кофуку-дзи. В ней «отпели» 114 робособак Aibo, у каждой была бирка с описанием семьи владельцев и места «проживания». Обряд призван отправить души псов обратно к их хозяевам.


Робособаки относились к разным релизам Aibo, включая первое поколение, выпущенное Sony в мае 1999 году. Хоронили сломанные экземпляры, отправленные на переработку. Производство оригинальных Aibo прекратилось в 2006 году, в в 2014 году Sony прекратила выпускать запасные части и закрыла последний центр ремонта. Всего до прекращения производства было продано более 150 тысяч Aibo.

Компания по ремонту «винтажной» электроники A-Fun поощряет владельцев отправлять им сломанных Aibo старых поколений, которые могут помочь в починке чьего-то любимца. Именно A-Fun и начала проводить такие вот массовые похороны для сданных им собачек Aibo. Ранее владельцам приходилось устраивать персональные обряды для своих питомцев.

Отметим, что в начале 2018 года Японии стартовали продажи следующее поколения Aibo. Новая модель отличается от выпущенного в 1999 году оригинала более «живым» и милым экстерьером, а также расширенными возможностями.

Источник
Mashable
Теги
SONY фейспалм робот собака Sony AIBO

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