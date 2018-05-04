Twitter признался в угрозе для 330 млн аккаунтов

Команда платформы микроблогов Twitter опубликовала призвание к пользователям всех 330 миллионов аккаунтов с советом как можно скорее поменять пароли.


Как оказалось, в коде Twitter была обнаружена ошибка, из-за которой пароли хранились во внутреннем логе в виде простого текста. Ошибка приводила к тому, что сбоил процесс хеширования, заменяющий пароль на случайный набор цифр и букв, и хранящиеся пароли оставались без маски. Сейчас уязвимость уже исправлена.

Как отмечают разработчики, они не обнаружили признаков злоупотребления этой информацией. Тем не менее, существующие пароли лучше поменять, в том числе и на других сервисах, где используются такие же пароли.

Источник
Twitter
Теги
безопасность TWITTER

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