Чёрная точка убивает Android

Пользователи в сети обнаружили необычный баг — буквально одно сообщение, отправленное в WhatsApp, может привести к сбою мессенджера или всего Android-смартфона. Сообщение содержит эмодзи в виде чёрной точки, если пользователь её коснётся, это приведёт к сбою.


Баг исследовал Том Скотт (Tom Scott), бывший ведущий британского телешоу Gadget Geeks. Как оказалось, «эмодзи» чёрной точки на самом деле скрывает набор невидимых символов, которые Unicode использует для определения ориентации текста в право или влево. Эти символы нужны для правильного отображения текста на иврите или арабском языках.

Сами по себе символы не несут в себе ничего зловещего. Проблема в том, что последовательность в пару сотен таких символов заставляет переключаться ориентацию текста множество раз, движок попросту не справляется с обработкой этой строки и вызывает сбой приложения. Забавно, что Android, в принципе, способен отобразить символы без каких-либо проблем, но зависает, если пользователь пытается нажать на сообщение.

 

Источник
AndroidPolice
Теги
ANDROID фейспалм мессенджер WhatsApp

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