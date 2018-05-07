Солнечные батареи станут обязательными для новых домов в Калифорнии

Калифорния может стать первым штатом в США, в котором солнечные батареи станут стандартом для новых домов. Комиссия по энергии в Калифорнии должна проголосовать по этому вопросу в среду, 9 мая 2018 года.





Новые энергетические стандарты требуют установки солнечных батарей, практически, на все новые дома, как многоквартирные, так и на одну семью, начиная с 2020 года. Исключение будет сделано для домов, на которые установка солнечных панелей невозможна и для тех, где солнце блокируется более высокими соседними зданиями или деревьями.

Если стандарты утвердят, то установка солнечных систем во время строительства резко возрастёт. Сейчас только 15-20% новых домов на одну семью могут похвастаться установленными солнечными батареями. Об этом сообщил технический директор калифорнийской строительной ассоциации.