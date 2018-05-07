Минобороны показало боевую машину «Терминатор», готовую к ядерной войне

Минобороны опубликовало видео с демонстрацией возможностей БМПТ (боевой машины поддержки танков) «Терминатор». Новая машина способна поражать танки и БМП, вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами, а также поражать легкобронированные цели.

Вооружение состоит из четырёх противотанковых управляемых ракет «Атака», двух спаренных 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7.62-мм пулемёта ПКТМ. 

«БМПТ «Терминатор» предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — сообщает Минобороны.

Летом 2017 года техника проходила боевые испытания во время боевых операций в Сирии. Машина поступит на вооружение Российской армии предположительно в 2019 году. Ожидается, что «Терминатор» также примет участие параде на Красной площади в честь 73-летия Победы в Великой отечественной войне.

Источник
Минобороны РФ
Теги
Россия танк оружие Минобороны армия война

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