Google научила Gmail писать письма за пользователя

На конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая, компания Google анонсировала новую возможность для сервиса электронной почты Gmail. Функция «умного набора» Smart Compose представляет собой дальнейшее развитие «умных ответов» Smart Reply.


Smart Compose использует систему машинного обучения для составления целых фраз по мере того, как пользователь набирает текст. Она работает в фоновом режиме и позволяет принять или игнорировать подсказки. Таким образом, пользователю не придётся менять привычный образ действий при составлении черновых текстов. Функция работает для приветствий, заключительных оборотов, а также общих стандартных фраз в самом тексте.

Функция Smart Compose начнёт внедряться в Gmail в ближайшие недели для обычных пользователей.

Источник
Google
Теги
Google электронная почта Gmail E-MAIL

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