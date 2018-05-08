Google Ассистент сам позвонит и назначит встречу

На конференции для разработчиков Google I/O 2018, которая проходит в Маунтин-Вью (Калифорния) с 8 по 10 мая, компания Google анонсировала новые возможности голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент).



Так, Ассистент научится поддерживать двустороннее общение, без необходимости каждый раз повторять «Эй Google» перед каждым следующим запросом. Он сможет отслеживать, когда пользователь говорит с кем-то другим и реагировать соотвественно. Также можно задать сложный вопрос про несколько вещей одновременно. Для детей появится функция, поощряющая вежливое обращение к собеседнику.





Также Ассистент сможет самостоятельно совершать звонки, чтобы назначить встречу, зарезервировать время или столик. Например, позвонить в салон красоты и «обговорить» дату и время визита с сотрудником салона, а затем напомнить пользователю об этом. В проведённой демонстрации Ассистент улаживал многочисленные, сложные вопросы, пока резервировал столик в ресторане, и не оплошал, даже когда его попросили подождать.





В основе лежит новая технология Google Duplex на основе искусственного интеллекта. По словам разработчиков, она позволяет Ассистенту поддерживать естественную беседу при выполнении задач по телефону в реальном мире.

Google также запустила функцию пользовательских процедур Custom Routines, в дополнение к шести уже настроенным процедурам. Пользователи смогут создавать собственные процедуры, например, для ужина, а затем Ассистент по команде «Эй Google, ужин готов» включит музыку, выключит телевизор и разошлёт сообщение «ужин готов» заинтересованным лицам. Летом процедуры также можно будет назначать на определённый день или время.

Ассистент поможет лучше планировать день и получать быстрый доступ к планам и спискам дел благодаря интеграции с такими сервисами, как Google Keep, Any.do, Todoist и тому подобными. Появится возможность заказа из Starbucks, Doordash и Applebee’s, в дополнение к существующим партнёрам, вроде Dunkin’ Donuts и Domino’s.

Летом Ассистент начнёт поддерживать навигацию в Google Maps (Google Карты). В этом режиме Ассистент сможет отправлять текстовые сообщения, управлять воспроизведением музыки и подкатов, искать информацию, не покидая экрана навигации в Картах.

Также в Google Ассистенте появилось шесть новых голосов. Некоторые из новых возможностей начнут внедряться в тестовом режиме уже с сегодняшнего дня в приложении Google Assistant для iOS и Android.