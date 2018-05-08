В Одноклассниках появились квадратные видео

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового формата отображения видеоконтента. Теперь квадратные видео смогут отображаться в лентах пользователей без искажений.





Как отмечают разработчики, квадратные видео — один из наиболее органичных форматов контента для просмотра в ленте соцсети. Видео отображаются ровно так, как задумывал автор, вне зависимости от поворота экрана или его размеров. При этом ролики занимают всю ширину ленты новостей, благодаря чему пользователи могут рассмотреть все детали, что положительно сказывается на вовлеченности.

Создавать и загружать квадратные видео можно через мобильное приложение Одноклассники на iOS и Android, при этом пользователи смогут также просматривать их в ленте новостей в мобильной и десктопной версиях соцсети.