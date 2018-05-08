Цифра дня: Сколько жалоб поступило в Роскомнадзор на ошибочную блокировку?

Цифра дня:

46 000

жалоб поступило в Роскомнадзор на ошибочную блокировку.

Роскомнадзор получил около 46 тысяч жалоб на обращений с жалобами на неправомерную блокировку интернет-адресов. Об этом сообщило независимое информационное агентство Интерфакс со ссылкой на слова Николая Никифорова, главы Минкомсвязи.



Карикатура Елкина

По его словам, эти обращения должны рассматриваться в индивидуальном порядке, а при наличии системного характера проблемы — оспариваться через суд.

Никифоров заявил журналистам: «Я не очень понимаю, что такое "Рунет под ударом". Есть сообщения о том, что в рамках блокировки блокируются адреса, которые не имеют отношения к организатору распространения информации, а имеют отношение к другим ресурсам. Но эти обращения нужно рассматривать индивидуально». Он подчеркнул: «Если есть информация, что такая проблема носит системный характер, то такие действия нужно оспаривать в судебном порядке».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов. Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.