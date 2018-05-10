День, когда человек впервые поймал молнию

10 мая 1752 года человек впервые вызвал молнию. Французский учёный, физик, ботаник и литератор Томас-Франсуа Далибард провёл эксперимент, который подтверждал, что молния — это электрический разряд. Для «добычи» электричества из облака он использовал 12-метровый железный жезл. К этому эксперименту его подтолкнула опубликованная в 1750 году работа Бенджамина Франклина, в которой он предлагал для подобного опыта использовать воздушного змея. Однако сам Франклин провёл эксперимент со змеем немногим позже французского учёного, а именно 15 июня 1752 года. Людовик XV, которому Томас-Франсуа Далибард со временем показал этот опыт, назначил учёному пожизненную пенсию в 1200 лир.

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А ещё в этот день...

10 мая 1975 года в Японии начались продажи разработанного Sony первого домашнего кассетного видеомагнитофона. Он воспроизводил кассеты формата Betamax (тоже разработка Sony) c 12,7-миллиметровой лентой, на которые помещалось до одного часа видео. Уже в следующем году появился конкурирующий формат, разработанный JVC, названный VHS (Video Home System) и позволявший записывать на одну кассету сразу двухчасовую запись. Стандарт Betamax был более сложным, более дорогим в производстве и обслуживании. Несмотря на его неоднократные совершенствования, в том числе увеличение ёмкости до двух часов, в краткие сроки формат VHS стал бесспорным лидером на рынке. Sony сдалась лишь в 2002 году, когда продажи упали до каких-то тысяч единиц.

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10 мая 1984 года Hewlett-Packard представила свою версию ноутбука, компьютер под названием HP 110. В отличие от TRS-80 Model 100, самого первого мобильного компьютера, HP 110 состоял из двух половинок и складывался почти как современный ноутбук. Весила новинка американской компании приблизительно 4 кг, зато могла работать без подзарядки до 16 часов. В качестве операционной системы использовалась MS DOS 2.11. «Железо» было впечатляющим по тем временам: процессор Intel 8086 c тактовой частотой 5.33 МГц, 272 Кбайт оперативной памяти, и большой дисплей, на котором помещалось 16 строчек по 80 символов каждая.

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10 мая 2000 года компания Intel представила описание архитектуры новых процессоров Itanium для разработчиков программного обеспечения. CPU использовали новую архитектуру набора команд IA-64, совместно разработанную Intel и Hewlett-Packard. Она была рассчитана на увеличение производительности в параллельных вычислениях. Но первое поколение Itanium так и не получило широкого признания, а в прессе процессоры даже ироничной называли «Итаник», намекая, что миллиарды долларов на разработку не принесли двум компаниям серьёзной прибыли. Основная проблема заключалась в том, что софта для архитектуры IA-64 было мало, а в неоптимизированных программах Itanium отставали от x86-процессоров по быстродействию в восемь раз.


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ноутбук SONY день в истории Hewlett-Packard JVC Itanium vhs

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