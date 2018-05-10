День, когда человек впервые поймал молнию

10 мая 1752 года человек впервые вызвал молнию. Французский учёный, физик, ботаник и литератор Томас-Франсуа Далибард провёл эксперимент, который подтверждал, что молния — это электрический разряд. Для «добычи» электричества из облака он использовал 12-метровый железный жезл. К этому эксперименту его подтолкнула опубликованная в 1750 году работа Бенджамина Франклина, в которой он предлагал для подобного опыта использовать воздушного змея. Однако сам Франклин провёл эксперимент со змеем немногим позже французского учёного, а именно 15 июня 1752 года. Людовик XV, которому Томас-Франсуа Далибард со временем показал этот опыт, назначил учёному пожизненную пенсию в 1200 лир.

А ещё в этот день...

10 мая 1975 года в Японии начались продажи разработанного Sony первого домашнего кассетного видеомагнитофона. Он воспроизводил кассеты формата Betamax (тоже разработка Sony) c 12,7-миллиметровой лентой, на которые помещалось до одного часа видео. Уже в следующем году появился конкурирующий формат, разработанный JVC, названный VHS (Video Home System) и позволявший записывать на одну кассету сразу двухчасовую запись. Стандарт Betamax был более сложным, более дорогим в производстве и обслуживании. Несмотря на его неоднократные совершенствования, в том числе увеличение ёмкости до двух часов, в краткие сроки формат VHS стал бесспорным лидером на рынке. Sony сдалась лишь в 2002 году, когда продажи упали до каких-то тысяч единиц.

10 мая 1984 года Hewlett-Packard представила свою версию ноутбука, компьютер под названием HP 110. В отличие от TRS-80 Model 100, самого первого мобильного компьютера, HP 110 состоял из двух половинок и складывался почти как современный ноутбук. Весила новинка американской компании приблизительно 4 кг, зато могла работать без подзарядки до 16 часов. В качестве операционной системы использовалась MS DOS 2.11. «Железо» было впечатляющим по тем временам: процессор Intel 8086 c тактовой частотой 5.33 МГц, 272 Кбайт оперативной памяти, и большой дисплей, на котором помещалось 16 строчек по 80 символов каждая.

10 мая 2000 года компания Intel представила описание архитектуры новых процессоров Itanium для разработчиков программного обеспечения. CPU использовали новую архитектуру набора команд IA-64, совместно разработанную Intel и Hewlett-Packard. Она была рассчитана на увеличение производительности в параллельных вычислениях. Но первое поколение Itanium так и не получило широкого признания, а в прессе процессоры даже ироничной называли «Итаник», намекая, что миллиарды долларов на разработку не принесли двум компаниям серьёзной прибыли. Основная проблема заключалась в том, что софта для архитектуры IA-64 было мало, а в неоптимизированных программах Itanium отставали от x86-процессоров по быстродействию в восемь раз.



