Культовый боевик «Хищник» перезапустился и пугает напряжённым трейлером

Культовый боевик о жестоком пришельце возвращается, но уже без Арнольда Шварценеггера. Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма «Хищник», который перезапустит легендарную франшизу. В трейлере инопланетяне атакуют учёных и военных, а ситуация с «приручением» инопланетной расы выходит из-под контроля.

 

В новом кинофильме американский морпех Куинн Маккенна случайно обнаруживает корабль с агрессивными пришельцами. При этом неожиданным связующим лицом между людьми и «хищниками» станет сын Маккена, который переживает аутистическое расстройство и неожиданно для себя начинает понимать язык пришельцев.

Режиссер нового «Хищника», Шейн Блэк, ранее приложил руку к фильмам «Железный человек 3» и «Славные парни». Российская премьера кинокартины состоится 13 сентября 2018 года.

Оригинальный боевик «Хищник» вышел в 1987 году
Оригинальный боевик «Хищник» вышел в 1987 году

Источник
20th Century Fox
Теги
видео кино блокбастер predator боевик кинотрейлеры

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