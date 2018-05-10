Деятельность ZTE встала из-за санкций США

Компания ZTE была вынуждена остановить основные операции из-за санкций США, введённых против нее. Об этом компания объявила в недавнем заявлении для биржи.


Как подчёркивает ZTE, она имеет достаточно денежных средств, чтобы остаться на плаву и продолжить выполнять коммерческие обязательства на время остановки деятельности. Компания сейчас ведет переговоры с американскими властями о том, как отменить или изменить их «убийственное» для ZTE решение.

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет. Это решение министерство торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. Так, ZTE закупает процессоры Intel и Qualcomm, а в связи с этим запретом столкнётся с необходимостью использовать другие чипсеты. Кроме того, по данным Reuters санкции США могут вылиться в потерю лицензии на операционную систему Android от Google для мобильных устройств ZTE.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm, которая базируется в Сан-Диего. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.

Источник
ZTE
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