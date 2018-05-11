Робот не устанет, а вы? Новую машину для Минобороны США научили бегать и перепрыгивать препятствия

Компания Boston Dynamics, которая разрабатывает роботов для военных целей по заказу DARPA (Управление исследовательских проектов Минобороны США) опубликовали видео, на котором двуногий человекоподобный робот модели Atlas бегает по пересеченной местности. Демонстрация примечательна тем, что до сих пор бегать и сохранять равновесие умели только четырёхлапые роботы-«собаки»

Напомним, в ноябре 2017 года Boston Dynamics похвастали видео, на котором Atlas успешно выполняет обратное сальто, а ранние четырёхлапые модели роботов были призваны подносить экипировку и боеприпасы американским морпехам в боевых условиях.

Разработка двуногого гуманоидного робота Atlas началась в июле 2013 года. Машина ростом 1.8 и весом 150 кг оснащена гибкими конечностями, стереокамерами и дальномерами. Разработчики утверждают, что Atlas создан для того, чтобы помогать людям в спасательных операциях, управлять транспортом и работать с использованием электроинструмента.

Источник
Boston Dynamics
Теги
робот Boston Dynamics восстание машин

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