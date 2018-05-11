В Google Pay появилась поддержка билетов в кино, на концерты и самолёты

На прошедшей конференция для разработчиков Google I/O 2018, компания Google анонсировала новые возможности для платёжного сервиса Google Pay. Они начали начали внедряться уже на этой неделе.


Разработчики добавили поддержку авиабилетов, а также билетов в кино и на концерты. Они доступны в новой секции Tickets после обновления приложения. После покупки таких билетов, пользователь будет получать напоминания и оповещения об изменённом времени отбытия, в том числе на экране блокировки.

В США и Великобритании заработали платежи точка-точка, проще говоря, от пользователя к пользователю напрямую. Все такие платежи тоже будут собраны в одном месте приложения.

Напомним, в январе 2018 года компания Google сообщила о своём решении объединить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым брендом Google Pay, создав универсальное платежное решение. В феврале оно начало внедряться на Android, а в начале мая — на iOS и в вебе.

Источник
TechCrunch
Теги
Google платёжная система Google Pay

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