Роскосмос запустит высокоскоростной интернет по всей Земле

Роскосмос сообщил о грядущей презентации, на которой будет представлен проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет. Мероприятие пройдёт 22 мая 2018 года.





В сообщении говорится: «Будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, "интернета вещей" и защищенной передачи данных».

Судя по предварительным данным, проект представляет собой российский аналог OneWeb, британской группировки спутников для обеспечения мобильной спутниковой связью всей Земли к 2019 году.

Как пояснил представитель Роскосмоса журналистам РИА Новости, российский проект дополнит систему OneWeb и станет следующим этапом в развитии космических систем связи России. При этом в Роскосмосе не отказываются от сотрудничества со своими партнёрами в рамках проекта OneWeb.