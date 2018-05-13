День первой гонки Formula 1

13 мая 1987 года вышла первая версия среды программирования Turbo C. Она была разработан Бобом Джервисом (Bob Jervis) для Borland, которая к тому времени уже выпустила популярный Turbo Pascal и экспериментировала с другими языками. Среда Turbo C позволяла писать, компилировать и запускать программы и при этом была недорога, дистрибутив занимал всего 384 килобайта. Однако того же распространения, что её Pascal-версия, она не получила.

Уже в 2006 году компания Embarcadero Technologies, ставшая правопреемницей Borland, перевыпустила Turbo C и Turbo C++ и сделала их бесплатными.



Интерфейс Turbo C 1.0 1987 года

13 мая 2011 года в Индии был запущен суперкомпьютер SAGA–220 производительностью 220 терафлопc. Этот проект до сих пор активно используется индийской организацией космических исследований (в основном для моделирования гидродинамических процессов). В общей сложности суперкомпьютер насчитывает более четырехсот четырехъядерных процессоров Intel Xeon и такое же количество GPU NVIDIA Tesla 2070, соединенных высокоскоростной шиной. Примечательно еще и то, что SAGA–220 был спроектирован самими индийцами в Космическом центре Викрама Сарабхаи (Vikram Sarabhai Space Centre). До его появления самым производительным компьютером Индии был HP Eka с пиковой производительностью 132 терафлопc.



Суперкомпьютер SAGA–220

13 мая 1950 года состоялась дебютная гонка первого чемпионата мира в классе Формула-1. Гоночная серия стартовала на трассе Сильверстоун, которая была построена на месте аэродрома для британских бомбардировщиков. Структура чемпионата, конечно, не была оригинальной — к европейским гран-при организаторы добавили гонку в США «Индианаполис 500», со своим регламентом и пилотами.



Старт первой гонки в классе Формула-1

В первой гонке пилоты преодолели 70 кругов, а продлилась она 2 часа 15 минут. Победителем стал Джузеппе Фарина, и все три места на подиуме заняла команда Alfa Romeo с ещё довоенной «158-й» моделью. Итальянская Maserati, французы из Talbot Lago и британские команды ERA и Alta не смогли занять призовые места, а Ferrari и вовсе решили не участвовать в дебютной гонке мирового первенства.



Победитель первого этапа мирового чемпионата Формулы-1 Джузеппе Фарина

Автомобили в первых этапах Формулы-1, как правило, базировались на продольной трубчатой раме и располагали невероятно прожорливыми рядными восьмицилиндровыми двигателями мощностью от 350 лошадиных сил и выше.

Стоит отметить, что история «королевских гонок» (как неофициально величают Формулу-1) к моменту открытия чемпионата мира насчитывала уже почти полвека, а с 1900 года на постоянной основе проводились состязания за Международный кубок — прообраз современных гран-при.

13 мая 2014 года компания Sony официально остановила разработку телевизоров с OLED-экранами. Вместо этого компания сосредоточилась на выпуске ЖК-моделей. А за год до этого компания Panasonic отказалась от производства плазмы и объединила усилия с Sony для производства крупных OLED-панелей. В декабре 2013 года были даже представлены прототипы, однако ничего из совместной инициативы японцев не вышло. Сейчас обе компании выпускают только жидкокристаллические телевизоры.



ЖК-телевизор Sony

О полном сворачивании проекта, впрочем, пока говорить не приходится. Sony сохранила рабочие места всех специалистов, работавших над OLED-панелями, так что не исключено, что они будут запущены в производство через несколько лет, когда 4К-разрешение станет уделом бюджетных моделей, а производство органических светодиодов станет дешевле.