Дуров разрабатывает «альтернативный интернет», который будет невозможно запретить или взломать

Братья Павел и Николай Дуровы разрабатывают платформу Telegram Open Network (TON), которая станет «интернетом в интернете» — надстройкой над нынешней глобальной сетью, но с архитектурой, при которой к ней нельзя будет безболезненно закрыть доступ или взломать привычными для «обычного» интернета способами, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание «Ведомости».

Отдельную сеть Telegram, как ожидается, разрабатывают не для публикации сайтов с информацией, которую запрещено публиковать в привычном интернете, а, главным образом, для интернет-платежей и онлайн-магазинов компаний/частных лиц, которые будут эти платежи осуществлять. По функциональности TON окажется чем-то средним между порталом «Госуслуги» и платежной системой PayPal, при помощи которой можно оплачивать товары в интернет-магазинах или услуги наподобие такси или ж/д перевозок.

Чтобы доступ к финансам и денежным переводам не попал в третьи руки, сеть опирается на хранилище персональных данных Telegram Passport, которое будет содержать в себе паспорта или другие идентификаторы. Эти данные, так же как деженые операции, будут многократно растиражированы в зашифрованном виде на серверах по всему миру. Как следствие, платежную систему нельзя будет заблокировать без массового ограничения доступа к сегментам «открытого» интернета.

Аналогичный платежный инструмент, который вырос из мессенджера, уже используется в Китае — WeChat стал альтернативой банковским картам в Поднебесной раньше, чем Apple Pay и Google Pay сделали свои универсальные реализации интернет-платежей.

Уже сейчас можно утверждать, что система TON будет вне закона в России, потому что в ней невозможно реализовать хранение персональных данных участников сети на территории РФ. Планирует ли Павел Дуров добиться функционирования сети вопреки действующему законодательству, «Ведомости» не сообщают, но практика противостояния Роскомнадзора и мессенджера Telegram показывает, что блокировка распределённых по сети сервисов крайне сложна и может затронуть огромное количество законно работающих сайтов.