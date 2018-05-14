Распознавание лиц в 98% случаев оказалось неточным

Программное обеспечение для распознавание лиц, которое используется лондонской полицией для борьбы с преступностью, оказалось неточным в 98% случаев. Данные опубликовало издание The Independent со ссылкой на собственные источники.


По данным издания, только два из 104 предупреждений, сгенерированных ПО в лондонской полиции, показали точное и корректное соответствие. В полиции Южный Уэльса с июня 2017 года произошло более 2400 ложных срабатываний такого ПО.

Программное обеспечение для распознавание лиц обычно сканирует видео с камер наблюдения, вычленяет отдельные лица и ищет совпадения в базах данных, таких как базы разыскиваемых преступников. ПО учитывает карту биометрических идентификаторов, таких как длина носа, дистанция между глазами и других. В результате, совпадения могут определяться в доли секунды.

Независимый британский уполномоченный по вопросам биометрии Пол Уилс (Paul Wiles) отметил журналистам Independent, что показанные цифры демонстрируют неготовность технологии к использованию.

В апреле в России сообщили о поимке первого преступника с помощью системы распознавания лиц. Она распознала подозреваемого на станции метро «Фрунзенская» в Москве и подала сигнал полицейским, что один из пассажиров находится в розыске. Как оказалось, мужчина скрывался от следствия целый год, после того, как сбежал из Егорьевска, где его подозревают в грабеже.

Источник
Cnet
Теги
безопасность шапочка из фольги распознавание лица

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