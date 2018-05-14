В Одноклассниках заработал кешбэк

Команда социальной сети Одноклассники сообщила о запуске нового сервиса в разделе «Услуги и купоны». С его помощью пользователи могут получать кешбэк за участие в промо-акциях брендов и покупки офлайн.


Вознаграждение выплачивается во внутренней валюте соцсети. Воспользоваться сервисом можно в мобильных приложениях Одноклассников для iOS и Android.


Работает это так: бренды публикуют специальные предложения с кешбэком в лентах пользователей. Например, на товары или услуги, которые можно купить в определенном месте и в заданный период. Пользователи выбирают интересную им акцию и сохраняют ее в личном кабинете в разделе «Услуги и купоны».

Далее для получения вознаграждения им необходимо совершить покупку и отсканировать QR-код на чеке в приложении Одноклассников. В течение суток чек проверяется на уникальность, а также валидируется дата, время и место покупки. Если все данные верны, пользователь получает кешбэк в ОКах, который он может потратить на стикеры, игры или другие услуги в социальной сети. Минимальный размер вознаграждения составляет 50 ОК.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники деньги кешбэк

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