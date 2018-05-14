Роскомнадзор отменил блокировку подсети Alibaba

Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Всего было разблокировано около 8,2 тысяч IP-адресов.


Как ранее отмечал Роскомнадзор, шаги по разблокировки подсетей предпринимаются в рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram. Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,88 млн. Ранее, 8 мая Роскомнадзор отменил блокировку более 3,7 млн IP-адресов Google, а 28 апреля — 3 миллионов IP-адресов из подсетей Amazon и OVH SAS.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия мессенджер роскомнадзор Telegram блокировка ALIBABA

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