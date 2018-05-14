Британские газетные киоски начнут продавать порно-пропуска

В прошлом году Великобритания одобрила новый закон «О цифровой экономике», так называемый Digital Economy Act 2017, который включает строгие правила в отношении доступа к сайтом с контентом «для взрослых».





Закон вступит в силу ближе к концу текущего года. Регуляторы предложили, что пользователи смогут покупать так называемые «порно-пропуска» в газетных киосках, чтобы подтвердить свой реальный возраст.

Закон требует от порно-сайтов верифицировать возраст пользователей. Невыполнение этих требований грозит солидными штрафами до 250 тысяч фунтов стерлингов или 350 тысяч долларов, а также полной блокировкой со стороны провайдеров на территории Британии.

Внедрение этих правил было отложено, чтобы дать BBFC (Британский совет по классификации фильмов) время на составление соответствующих инструкций. После того, как инструкции разработают, они должны быть одобрены британским парламентом.

Правительство заявило ранее, что индустрия сама будет ответственна за создание верификационного ПО на платформах вроде AgeID от MindGeek. Тем не менее, такой подход вызвал озабоченность вопросом сохранения конфиденциальности. По словам издания The Telegraph, совет по классификации фильмов предлагает вариант с газетными киосками как «более анонимную» опцию. Киоски будут продавать такие пропуска с 16-значным кодом примерно за 10 фунтов стерлингов. Для приобретения потребуется предъявить водительские права или паспорт для подтверждения возраста покупателя. Персональные данные при этом не потребуется вносить в какую-либо онлайн-базу данных.