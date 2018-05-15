«Лаборатория Касперского» переводит часть инфраструктуры в Швейцарию

«Лаборатория Касперского» объявила о планах в Швейцарии дополнительную инфраструктуру по разработке ПО и обработке пользовательских данных. Также в Швейцарии будет создан первый Центр прозрачности (Transparency Center) в рамках воплощения глобальной программы информационной открытости Global Transparency Initiative, анонсированной в октябре 2017 года.





По словам Евгения Касперского, главы компании, эти шаги предпринимаются ради повышения доверия со стороны клиентов и партнёров.

Центр обработки пользовательских данных, которые компания получает с согласия своих клиентов через облачную инфраструктуру Kaspersky Security Network, откроется в Цюрихе до конца 2019 года. В нём будет храниться и обрабатываться информация, поступающая от пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи. Впоследствии к ней добавятся данные клиентов из других стран. Предварительная стоимость проекта составляет 12 миллионов долларов.

Там же в Цюрихе компанияпланирует развернуть «конвейер по сборке ПО» для ряда стран. Речь идёт о наборе инструментов, которые используются для сборки готовой программы из исходного кода. Компиляцию продуктов и антивирусных баз данных, включая их обновления, в Швейцарии компания планирует начать до конца 2018 года.

Как отмечает «Лаборатория», поскольку швейцарское подразделение станет также первым Центром прозрачности, независимые сторонние эксперты смогут на его базе провести проверку надёжности самого программного обеспечения и его исходного кода, а также убедиться в отсутствии какого-либо внешнего вмешательства и недокументированных функций в технологиях компании. Помимо всего прочего, это позволит удостовериться в невозможности компрометации всех процессов по сборке программ и обработке пользовательских данных.