Российских чиновников лишат iPhone и Android-смартфонов

Российские чиновники могут начать использовать смартфоны на базе российской операционной системы Sailfish с 2019 года. Об этом рассказал журналистам Михаил Осеевский, глава Ростелекома.

Дмитрий Медведев, iPhone 4 и Стив Джобс
Дмитрий Медведев, iPhone 4 и Стив Джобс

Отметим, что именно Ростелеком сейчас стоит за платформой Sailfish, ранее принадлежавшей финской компании Jolla. Ростелеком может переименовать Sailfish, чтобы та лучше отражала «национальную идентичность». Об этом Осеевский рассказал в апреле.

Относительно перехода чиновников на российскую ОС, Осеевский заявил: «Мы планируем, что в 2019 году смартфоны на российской операционной системе будут практически использоваться сотрудниками федеральных госорганов».

На данный момент ведётся подготовка документов для внесения в правительство в середине лета. Осеевский отметил: «Мы планируем, что все будут использовать, и Минсвязи готовит документы».

Источник
RNS
Теги
смартфон ANDROID Россия iPhone Медведев Sailfish

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