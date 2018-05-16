Медведев предлагает оставить Россию без Минкомсвязи

На прошедшей встрече с Владимиром Путиным, президентом России, премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением упразднить Министерства связи и массовых коммуникаций в том виде, в котором оно сейчас существует, и создать на его основе Министерство цифрового развития.



Министр связи и массовых коммуникаций, Николай Никифоров

Медведев отметил: «Еще одним важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование Министерства связи и информационных технологий в Министерство цифрового развития, для того чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».

По данным официального сайта президента, соотвествующий указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» уже подписан. В том числе, в нём значится пункт «Переименовать Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации».