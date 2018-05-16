Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения

Медийно-сервисный портал Рамблер перевел 100% пользователей Рамблер/почты на новую версию сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Рамблера.





Рамблер/почта нового поколения стала доступна всем пользователям сервиса. Ранее желающие могли переключиться на превью обновленной почты. Теперь на финальную версию сервиса переведены все зарегистрированные аккаунты.

Как отмечают разработчики, глобальное обновление включило в себя не только переосмысление пользовательского интерфейса, но и модернизацию технической инфраструктуры, призванную увеличить скорость работы и надежность. Новая Рамблер/почта имеет адаптивный интерфейс, усовершенствованную систему фильтрации и сортировки писем, эффективный анти-спам и красивые темы оформления.