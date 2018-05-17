Одноклассники подружили искусственный интеллект с шедеврами русской живописи

Команда социальной сети Одноклассники запустили проект, который объединит технологии в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения с шедеврами русской живописи. В организации проекта тажке приняли участие Министерство культуры России и портал «Культура.РФ». Пользователям предлагается принять участие в необычном флешмобе.


С помощью технологии распознавания лиц нейросеть будет отмечать героев известных портретов русских художников на фотографиях, загружаемых пользователями из музеев. Проект приурочен к всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 19 мая.

В преддверии «Ночи музеев» крупнейшие российские музеи создали в Одноклассниках аккаунты для героев известных полотен. Среди них — «Девочка с персиками» Серова (Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Портрет Лермонтова» работы Григория Яковлева (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Портрет Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс» Репина (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань), «Анфиса» кисти Сурикова (Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова) и другие.


Посетители музеев смогут опубликовать в социальной сети селфи с одним из портретов с хештегом #шедеврыиззапасников, тегом главной темы «Ночи музеев», а нейросеть Одноклассников «узнает» лица на фото: лицо пользователя и лицо героя картины. Так на фотографиях пользователей появится, к примеру, «Девочка с персиками» или Лермонтов. Все авторы селфи с портретами, участвующими в акции, получат подписку на сервисы Одноклассников и персонализированные тематические подборки с материалами от портала «Культура.РФ».

По страницам картин в социальной сети можно будет понять их популярность среди посетителей музеев в разное время. В дальнейшем Одноклассники совместно с Минкультуры планируют расширить проект с созданием профилей известных картин: в соцсети появятся страницы большого количества полотен из крупнейших художественных музеев по всей России.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники искусственный интеллект

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