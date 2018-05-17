Русский Enot крал данные пользователей Telegram

Специалисты в области кибербезопасности Cisco Talos рассказали об обнаруженном вредоносное ПО, способное похищать кэш и ключи шифрования мессенджера Telegram.


Вредонос был впервые обнаружен в апреле. Специалисты смогли связать его с русскоговорящим хакером, выступающим под псевдонимами Enot272, Eyenot, Racoon Hacker и Racoon Pogoromist. Он провёл в апреле две атаки на Telegram.

Вредонос разработан для десктопного клиента Telegram, поскольку он не поддерживает функцию секретных чатов и имеет слабые настройки безопасности по умолчанию, в том числе функция автоматического закрытия сессии у него неактивна.

ПО использует эти особенности десктопного клиента, которые, в принципе, не являются уязвимостями или багами. При этом вредонос позволяет получить полный доступ к мессенджеру, включая контакты и историю переписки жертвы. Также он собирает учётные данные пользователя из браузера Google Chrome, включая данные для доступа к ВКонтакте, Яндексу, Google и Gmail, текстовые данные и так далее.

Интересно, что зловред атакует, в основном, русскоговорящих пользователей и намеренно избегает IP-адреса, связанные с анонимайзерами.

Источник
Cisco Talos
Теги
Россия безопасность фейспалм мессенджер Telegram

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