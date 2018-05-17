Немезида ВКонтакте накажет воров контента

Команда ВКонтакте анонсировала масштабное обновление платформы на конференции VK Media Day 2018. Так, в июне в социальной сети будет запущена система защиты уникального контента «Немезида».


Пожаловаться на вторичный контент и указать источник внутри ВКонтакте сможет любой пользователь. Модераторы рассмотрят жалобу и вынесут предупреждения нарушителям, при этом издатели смогут аргументированно оспорить решение. В случае множественных нарушений будут применяться различные наказания: от предупреждения до запрета монетизации.


Будет доработан раздел «Рекомендации», он получит новое название «Атлас» летом 2018 года. В этом году ВКонтакте также запустит платформу подкастов. Она поможет авторам обращаться к аудитории на любом устройстве без ограничений, собирать обратную связь от слушателей и изучать статистику прослушиваний.


Также на VK Media Day 2018 были представлены новые опросы. Они получили не только новый дизайн, но и дополнительную функциональность. Появится возможность выбрать сразу несколько пунктов при голосовании, изменить свой голос на любой платформе, отправить опрос в личных сообщениях и задать ему время жизни. Авторы смогут настраивать внешний вид опросов с помощью иллюстраций и разноцветных фонов.

Источник
ВКонтакте
Теги
социальная сеть вконтакте

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