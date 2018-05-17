Google запустит стриминговый сервис YouTube Music в России

Компания Google объявила о скором запуске нового музыкального стримингового сервиса YouTube Music. Он появится в результате переименования и разделения платного сервиса YouTube Red на две части: бесплатного музыкального YouTube Music с рекламой или за 9,99 доллара в месяц без рекламы и платного YouTube Premium для оригинального видеоконтента за 11,99 доллара в месяц.


YouTube Music в большой степени направлена на конкуренцию со Spotify и выйдет с «переосмысленным» мобильным приложением и новым десктопным плеером. Оба разрабатываются специально под музыку. Функции искусственного интеллекта также интегрируют в YouTube Music, в приложении можно будет находить песни по словам и даже общему описанию вроде «хипстерская песня со свистом».


Главным фокусом YouTube Music станет именно поиск и открытие для себя музыки. На главном экране приложения будут появляться динамические рекомендации на основе истории, месторасположении и действий пользователя. Так, для путешественника предложат одни песни, а спортсмену — другие. Также разработчики отмечают многообразие плейлистов.

Подписчики Google Play Music автоматически получат членство YouTube Music Premium. Подписка YouTube Red также уже включает в себя YouTube Music, после переименования YouTube Red в YouTube Premium доплачивать отдельно за музыку также не придётся.

Разработчики планируют запустить YouTube Music с 22 мая 2018 года в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее. В последующие недели сервис начнёт постепенно появляться в таких регионах, как Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Россия, Испания, Швеция и Швейцария, а также Великобритания.

Источник
YouTube
Теги
Россия Google YOUTUBE музыка YouTube Music

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