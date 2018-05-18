Минобороны подозревает Telegram в плагиате

Команда мессенджера Telegram успешно справляется с блокировкой на территории России уже целый месяц. Причиной такой «суперустойчивости» могли стать технологии, разработанные Минобороны России. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных Роспатента и источник, близкий к Минобороны.


В качестве одного из методов обхода блокировки Telegram использует автоматическую смену IP-адресов. Согласно базе данных Роспатента, способы для реализации этого описываются в трёх патентах, полученных Военной академией связи Минобороны РФ в в 2007–2009 годах.

Источник, связанный с Минобороны, заявил журналистам: «Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях. Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок». Интересно, что из-за неуплаты пошлины эти патенты прекратили действие в 2008 и 2011 годах. По мнению источника, патенты были частично использованы в качестве одной из технологий Telegram.

Антон Розенберг, бывший технический директор ВКонтакте, ознакомился с патентами Минобороны и сообщил журналистам, что в Telegram их не использовали, а способы обхода блокировки «очевидны и лежат на поверхности».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,88 млн. 14 мая Роскомнадзор отменил блокировку около 8,2 тысяч IP-адресов подсети Alibaba, 8 мая — более 3,7 млн IP-адресов Google, а 28 апреля — 3 миллионов IP-адресов из подсетей Amazon и OVH SAS.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия фейспалм мессенджер роскомнадзор Telegram блокировка Минобороны

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