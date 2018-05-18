В России второй день частично заблокирован Viber

Российские пользователи популярного мессенджера Viber второй день подряд испытывают трудности с доступом к сервису. Первоначальный сбой произошёл вчера днём и работа мессенджера до сих пор полностью не восстановлена.


Команда Viber через собственный аккаунт в Twitter подтвердила проблемы у российских пользователей и сообщила: «Похоже, эта ситуация обусловлена решением некоторых операторов связи блокировать доступ к ряду серверов, в том числе тех, которые использует Viber». Также отмечается, что администрация сервиса не понимает причин такого решения и что пользователи Viber страдают от решения, не связанного с Viber напрямую.


По данным сервиса DownDetector, отслеживающего сбои в работе различных интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Viber начались вчера около 15:00 по московскому времени у пользователей у жителей европейской части России. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией, подключением, отправкой и получением сообщений.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,88 млн. 14 мая Роскомнадзор отменил блокировку около 8,2 тысяч IP-адресов подсети Alibaba, 8 мая — более 3,7 млн IP-адресов Google, а 28 апреля — 3 миллионов IP-адресов из подсетей Amazon и OVH SAS.

Источник
Viber
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Россия мессенджер Viber блокировка

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