Яровая предлагает блокировать сообщества в соцсетях без суда

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий блокировать без суда группы в социальных сетях, пропагандирующие насилие. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.


Законопроект направлен на защиту детей от так называемых колумбайн-сообществ, а также выявление преступников, вовлекающих в свою деятельность несовершеннолетних, и профилактику угроз безопасности жизни детей.

Если закон примут, то сотрудники правоохранительных органов получат полномочия для блокировки таких групп в соцсетях, без необходимости обращаться в суд и дожидаться его решения.

Яровая отметила: «Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению суицида, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни». Она уточнила, что речь идёт о колумбайн-сообществах и играх по типу «Беги или умри», «Фея огня» и так далее.

Название колумбайн-сообществ пошло от американской старшей школы «Колумбайн» (Columbine High School). В 1999 году ней произошёл расстрел, признанный одним из самых крупных массовых убийств в учебных заведениях США.

Источник
ТАСС
Теги
Россия социальная сеть закон блокировка

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Минобороны подозревает Telegram в плагиате
В России второй день частично заблокирован Viber
День, когда компьютерный мультфильм получил «Оскара»

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45