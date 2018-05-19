Первая неудача в истории Apple

19 мая 1980 года Apple Computer представила в Анахейме, Калифорния новый Apple III, который стал первой неудачей в истории компании. Этот компьютер планировался как бизнес-ориентированный персональный компьютр и преемник Apple II, но потерпел крах. Примечательно, что это первый компьютер, при создании которого превыше всего были маркетинговые цели. Стив Возняк курировал Apple II и считал, что ничего нового делать не нужно, ведь идеальный, по его мнению, компьютер уже создан. Apple III отошёл на откуп маркетинговому отделу и лично Стиву Джобсу. Тогда он занимал позицию вице-президента компании по научным исследованиям и разработкам. Джобс жёстко задал габариты и форму нового компьютера, а также запретил устанавливать вентиляторы, а проблему теплоотвода пришлось решать с помощью тяжёлого алюминиевого корпуса. Для нового компьютера была создана своя ОС и программы от Apple II для неё не подходили, но чтобы не потерять поклонников предыдущего поколения, оставили возможность загрузки в старом режиме. Выход Apple III сопровождался огромной рекламной компанией, а все работы по Apple II были закрыты и ресурсы переброшены на новый проект. Увы, очень быстро выяснилось, что Apple III ломаются из-за перегрева, чрезмерной плотности компонентов и плохих коннекторов. Причиной провала продукта также стало и то, что качественного софта для нового компьютера ещё не было, а в режиме Apple II машину полноценно использовать невозможно, потому что разработчики заблокировали подключение внешних плат. Компьютер, конечно же, доработали, но репутация Apple была испорчена и в 1983 году IBM PC вышла на первое место по объёмам продаж, а Apple III сняли с производства уже в 1984 году.



Неудачный Apple III

19 мая 2008 года первый полёт совершил российский ближнемагистральный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. Этот аппарат разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии нескольких иностранных компаний и имеет сертифицкационное название RRJ (Russian Regional Jet). Проект самолёта стал победителем конкурса в 2003 году, а через 3 года началась сборка первого образца. Уже в 2007 году он был доставлен в подмосковный город Жуковский для проведения статистических испытаний в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). 14 мая 2008 года его испытали на взлётно-посадочной полосе (разгон до 162 км/ч) и через 5 дней, ровно 3 года назад этот самолёт впервые поднялся в небо с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, проведя в небе 1 час 5 минут. на сегодняшний день построено 92 самолёта, из которых 8 это предсерийные образцы или испытательные модели, а 60 уже переданы заказчикам. 19 самолётов Sukhoi Superjet 100 сейчас используются в Аэрофлоте.



Первый полёт Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре



19 мая 2013 года американские и китайские физики сообщили о создании полностью прозрачных и гибких металлических электродов. Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, теперь эти материалы можно использовать в качестве основы для прозрачной и гибкой электроники. Учёным, в результате экспериментов с наночастицами из оксида индия-олова (ITO) удалось сделать материал, который проводит ток не хуже обычных проводов, но при этом является полупроводником, прозрачным для видимого света. Авторы изобретения смогли избавиться и от основного недостатка и ликвидировав потерю свойств при любых сгибаниях, разработав особую технику плетения проводов. Сначала изготавливается микросетка из тонких полимерных нитей, на которую затем напыляются частицы ITO. После этого полимер удаляется из сетки с помощью растворителя и остаётся только гибкий материал из оксида индия-олова. Технология хороша тем, что в качестве исходного материала можно использовать и более дешёвые медь или алюминий. За последние несколько лет учёные уже представили прозрачные литий-ионные аккумуляторы, а также линзы с встроенным дисплеем и даже прозрачные транзисторы из графена, так что до массового появления прозрачной и гибкой техники остаётся совсем немного.



Схема производства гибких и прозрачных электродов