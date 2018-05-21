Сбербанк и Яндекс запустили онлайн-магазин «Беру»

Сбербанк и Яндекс запустили бета-версию нового маркетплейса «Беру». Проект запущен после недавнего закрытия сделки по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета.





На данный момент в онлайн-магазине «Беру» доступно более 20000 товаров в категориях бытовая техника, электроника, компьютеры, товары для детей, косметика, товары для дома и дачи, товары для животных и «красота и здоровье». Предусмотрены акции и скидки, персональные рекомендации, поиск товаров с различными фильтрами.

Оплата возможно онлайн по карте или при получении наличными и картой. Доставка по России осуществляется бесплатно для заказов от 3500 рублей. Доставка для более мелких заказов обойдётся в 249 рулей курьером и 99 рублей до пункта самовывоза. Сроки доставки варьируются, в зависимости от региона. В Москве, например, доставка осуществляется на следующий день после заказа при наличии товара на складе. У магазина есть мобильные приложения для iOS в App Store (пока не работает) и Android в Google Play.

Напомним, Сбербанк и Яндекс объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Предприятие оценивается в 60 миллиардов рублей. Основной задачей новой компании стало создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки, где можно будет покупать товары у разных продавцов. Предприятие будет использовать технологии и инфраструктуру Яндекса и Сбербанка для развития существующих и создания новых сервисов. Компания также продолжит развивать сервис Яндекс.Маркет, который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.