Цифра дня: Сколько VPN и прокси заблокировал Роскомнадзор из-за Telegram?

Цифра дня:

80

VPN и прокси заблокировал Роскомнадзор из-за Telegram.

Роскомнадзор заблокировал доступ к 80 VPN и прокси-сервисам, которые помогали получить доступ к популярному мессенджеру Telegram на территории России. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.


По данным издания, все заблокированные сервисы были созданы специально для обхода блокировок Telegram. При этом 10 таких сервисов было разблокировано после того, как они перестали предоставлять доступ к Telegram.

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,9 млн. 14 мая Роскомнадзор отменил блокировку около 8,2 тысяч IP-адресов подсети Alibaba, 8 мая — более 3,7 млн IP-адресов Google, а 28 апреля — 3 миллионов IP-адресов из подсетей Amazon и OVH SAS.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия мессенджер Telegram блокировка VPN

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