Марк Цукерберг извинится перед Европарламентом

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), глава социальной сети Facebook, выступит сегодня вечером перед Европарламентом. Издание Business Insider сумело получить вступительную речь, не последнее место в которой занимает тема раскаяния и извинения.

Фото Leah Millis / Reuters
Фото Reuters

Как ожидается, Цукерберг извинится за неприятие «достаточно широкой ответственности», в том числе за обуздание публикаций фейковых новостей, борьбе с влиянием на выборы со стороны других стран и, конечно, предотвращение злоупотреблением данными пользователей сторонними разработчиками. Он также ещё раз представит меры, направленные на улаживание этих проблем, включая «удвоение» персонала по безопасности.

Европарламент собирается обсудить с Цукербергом утечку персональных данных пользователей соцсети, выступление будет транслироваться в прямом эфире. Слушания пройдут с 18:15 до 19:30 по местному времени, то есть 19:15-20:30 по московскому времени.

Напомним, в марте разразился скандал по поводу использования данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytica для избирательной кампании Трампа. Впоследствии Facebook сообщила, что реальный масштаб утечки заметно больше и охватывает до 87 миллионов пользователей.

Источник
Business Insider
Теги
фейспалм FACEBOOK Европа Евросоюз цукерберг

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