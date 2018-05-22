Один на один с хищниками, чужой среди людей — первый трейлер нового фильма «Маугли»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Маугли», который выйдет 18 октября 2018 года. Создатели обещают, что это будет самый мрачный фильм среди всех, которые были сняты о судьбе мальчика, выросшего в лесах Индии под присмотром пантеры Багиры, медведя Балу и волков.

Весь ролик посвящён выживанию израненного Маугли один на один с дикой природой. Главной идеей кинокартины станет попытка человека быть одновременно другом дикой природе, и не вступать во вражду с человечеством.

Фильм снял британский режиссер Энди Серкис, более известный как актер в драме "Дыши ради нас" (Breathe) в 2017 г. Роли в оригинальной звуковой дорожке озвучивают такие звезды, как Бенедикт Камбербэтч (Шер Хан), Кейт Бланшетт (Каа) и Кристиан Бэйл (Багира).

Советский мультфильм (1973 г.), который сделал Маугли любимым героем зрителей в России
Советский мультфильм (1973 г.), который сделал Маугли любимым героем зрителей в России

Источник
Warner Bros. Pictures
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