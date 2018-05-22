Объединённая платформа Яндекс.Такси и Uber заработает в начале июня

Единая платформа Яндекс.Такси и Uber будет запущена в России и ещё ряде стран в начале июня. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на Тиграна Худавердяна, главу объединенной компании.


Напомним, в феврале Яндекс и Uber объявили о закрытии сделки по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании.

Как отметил Худавердян, запуск объединённой платформы позволит ускорить подачу автомобилей. Она будет работать России, Белоруссии, Армении, Грузии, Молдавии, Киргизии, Казахстане, Узбекистане, Латвии, Эстонии и Азербайджане. Её уже начали тестировать в Воронеже и Уфе, в результате, среднее время подачи машины снизилось с 4-5 минут до 3-3,5 минут.

При этом приложения Яндекс.Такси и Uber продолжат работать раздельно. Общая технологическая платформа позволит распределять заказы, создавать маршруты, определять стоимость поездок и так далее.

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