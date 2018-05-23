Минкультуры опровергло запрет Booking.com в России

Минкультуры выступило с опровержением сообщений СМИ о возможном запрете сервиса Booking.com в России. Ведомство не имеет полномочий по запрету в России сервиса Booking.com и планов по регулированию его деятельности. Об этом заявила директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.


Ярилова подчеркнула, что ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе и заявила: «Работе сервиса Booking.com на территории Российской Федерации ничто не угрожает».

Она пояснила, что «накануне в Министерство поступило обращение гражданина С.М. Войтовича, руководителя группы компаний «Свой туристический сервис», с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории Российской Федерации».

По словам Яриловой, Минкультуры направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Она подчеркнула, что это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер.

В апреле Войтович предложил в ответ на антироссийские санкции заблокировать Booking.com. Предложение предусматривает запрет бронирования на сервисе номеров в российских гостиницах для пользователей, находящихся на территории России. При этом иностранные гостиницы остались бы доступны россиянам, а также иностранные клиенты смогли бы бронировать номера в российских гостиницах.

Источник
Минкультуры
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Россия морько блокировка Booking.com Booking Минкультуры Минкульт

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