США и Китай договорились о снятии санкций с ZTE

Власти США и Китая наметили в общих чертах меры, в результате которых с китайской телекоммуникационной компании ZTE будут сняты американские санкции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.


После серии переговоров руководство компании согласилось пойти на уступки и выполнить требования властей США. В частности, в компании будут сделаны значительные изменения в бизнес-схеме и руководящем составе, а также выплачены дополнительные штрафы. В результате, с ZTE будет снят бан на коммерческую деятельность на территории Штатов.

Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
смартфон ANDROID фейспалм ZTE сша санкции

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