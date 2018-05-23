США и Китай договорились о снятии санкций с ZTE

Власти США и Китая наметили в общих чертах меры, в результате которых с китайской телекоммуникационной компании ZTE будут сняты американские санкции. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.





После серии переговоров руководство компании согласилось пойти на уступки и выполнить требования властей США. В частности, в компании будут сделаны значительные изменения в бизнес-схеме и руководящем составе, а также выплачены дополнительные штрафы. В результате, с ZTE будет снят бан на коммерческую деятельность на территории Штатов.

Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.