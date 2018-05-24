Цифра дня: Сколько выплатили оренбургские майнеры для возмещения ущерба энергетикам?

Цифра дня:

78 000 000

рублей выплатили оренбургские майнеры для возмещения ущерба энергетикам.

В Оренбурге владельцам майнинговой фермы пришлось возместить энергетической компании 78 миллионов рублей ущерба. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.


В апреле МВД установили подозреваемые в присвоении электроэнергии. Энергетическая компания пожаловалась в полицию на потерю электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга. При осмотре полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом. Оборудование использовалось для добычи криптовалюты Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше 8 миллионов КВт/ч.

Теперь промышленный районный суд Оренбурга признал виновными двух руководителей этой организации. Им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому, а энергетикам был возмещён ущерб в 78 миллионов рублей.

Источник
МВД
Теги
Россия Bitcoin криптовалюта биткоин майнинг МВД cryptocurrency

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