Pornhub запустил собственный VPN

PornHub, один из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявил о запуске собственного сервиса VPN. Он получил название VPNhub и призван помочь пользователям обходить географические и провайдерские ограничения, а также обеспечить анонимность без сбора данных о действиях пользователя.





PornHub предлагает VPNhub бесплатно и без ограничений по объёму данных. Для пользователей предусмотрены приложения под Windows (осторожно, загрузка), macOS (осторожно, загрузка), Android и iOS.

Отметим, что для сервиса также предусмотрена платная опция под названием VPNhub Premium по цене 12,99 долларов США. Она отличается отсутствием рекламы и потенциально более скоростным соединением. Для него есть семидневный пробный период. Для пользователей платного доступа предлагается широкий выбор стран и локаций, вроде Австралии, Бразилии, Канады, Японии, Сингапура, Великобритании и основных городов США. Пользователи бесплатного доступа могут использовать только близлежащие сервера.