В денежной викторине ВКонтакте появилась собственная валюта

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске в игре «Клевер» внутренней валюты. Так называемые клеверсы можно потратить на жизни в игре и реальные товары.





Участники получили возможность зарабатывать валюту за определённые действия. Например, за вход в игру можно получить 10 клеверсов, за каждый правильный ответ на вопрос даже после вылета из игры — 20 клеверсов, за досмотр шоу до конца — 30 клеверсов.

Одна бонусная жизнь в игре обойдётся в 299 клеверсов. Первым партнёром, товары которого уже можно приобрести за клеверсы, стала «Додо Пицца». Представители ВКонтакте сообщают, что в будущем перечень товаров будет расширен.

Напомним, мобильная онлайн-викторина «Клевер» заработала в марте 2018 года и стала первым в России ежедневным мобильным шоу с денежными призами. Фактически, это аналог популярной американской онлайн шоу-викторины HQ Trivia с реальным общением ведущего и участников в прямом эфире, а также настоящими денежными призами. В «Клевере» ведущим выступает Иван Ургант, а призовой фонд изначально составлял один миллион рублей в месяц. Участники «Клевера» могут выигрывать денежные призы, правильно отвечая на вопросы. Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 по московскому времени. Любой зритель может стать участником, если присоединится к прямому эфиру до начала игры.

Приложение «Клевер» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.