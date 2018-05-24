В денежной викторине ВКонтакте появилась собственная валюта

Команда социальной сети ВКонтакте сообщила о запуске в игре «Клевер» внутренней валюты. Так называемые клеверсы можно потратить на жизни в игре и реальные товары.


Участники получили возможность зарабатывать валюту за определённые действия. Например, за вход в игру можно получить 10 клеверсов, за каждый правильный ответ на вопрос даже после вылета из игры — 20 клеверсов, за досмотр шоу до конца — 30 клеверсов.

Одна бонусная жизнь в игре обойдётся в 299 клеверсов. Первым партнёром, товары которого уже можно приобрести за клеверсы, стала «Додо Пицца». Представители ВКонтакте сообщают, что в будущем перечень товаров будет расширен.

Напомним, мобильная онлайн-викторина «Клевер» заработала в марте 2018 года и стала первым в России ежедневным мобильным шоу с денежными призами. Фактически, это аналог популярной американской онлайн шоу-викторины HQ Trivia с реальным общением ведущего и участников в прямом эфире, а также настоящими денежными призами. В «Клевере» ведущим выступает Иван Ургант, а призовой фонд изначально составлял один миллион рублей в месяц. Участники «Клевера» могут выигрывать денежные призы, правильно отвечая на вопросы. Интерактивная игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и в 20:00 по московскому времени. Любой зритель может стать участником, если присоединится к прямому эфиру до начала игры.

Приложение «Клевер» для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS социальная сеть вконтакте деньги викторина Клевер

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Как получить 4 тысячи рублей компенсации за замену аккумулятора в iPhone
Цифра дня: Сколько выплатили оренбургские майнеры для возмещения ущерба энергетикам?
США озвучили требования для снятия санкций с ZTE

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47