США озвучили требования для снятия санкций с ZTE

На днях издание The Wall Street Journal сообщило, что власти США и Китая наметили в общих чертах меры, в результате которых с китайской телекоммуникационной компании ZTE будут сняты американские санкции. Президент США Дональд Трамп озвучил свою позицию по этому поводу. Он отметил, что никакой сделки с Китаем относительно ZTE не существует.





Трамп пояснил, что для возобновления работы в Америке ZTE должна будет выплатить «очень большой» штраф, порядка 1,3 миллиарда долларов, произвести большие изменения в руководящем составе, включая совет директоров, а также подчиниться «очень жёстким правилам».

Ранее сообщалось, что ZTE ожидает потери как минимум в 20 миллиардов юаней, что составляет около 3,1 миллиарда долларов, от введённых США против неё санкций.

Напомним, в апреле власти США запретили ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею.

Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

ZTE лишились возможности использовать американские процессоры Qualcomm Snapdragon и платформу Android с сервисами Google. Впрочем, ZTE по-прежнему имеет право на «свободный и открытый» Android без фирменных приложений Google.

Большинство смартфонов ZTE на данный момент используют процессоры Qualcomm. Хотя процессоры тайваньской MediaTek компания также закупает, но они недостаточно мощны для флагманских моделей.