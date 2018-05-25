День, когда человека начали готовить к полёту на Луну

25 мая 2007 года Google запустил в США Street View — функцию виртуальных прогулок по улицам. Перед этим специальные автомобили компании с панорамными камерами изъездили тысячи километров страны, снимая дома и обочины. Хотя сервис был чрезвычайно полезен и интересен, сам Google получил из-за него немало проблем. Хотя компания изначально приложила усилия для защиты личной жизни людей на улицах и размывала их лица на снимках, некоторые посчитали даже публикацию фотографий их домов нарушением приватности. А в Германии в 2010 году разгорелся скандал из-за того, что «гугломашины» собирали данные об открытых Wi-Fi сетях домов, мимо которых они проезжали.



Фото из Google Street View

Street View породил популярную забаву: люди выясняли, когда и где проедет автомобиль с камерами, и устраивали для него представление (иногда с элементами оголения). А в прошлом году Скотланд Ярд стал жертвой шотландских шутников, которые изобразили на камеру убийство: один из них лежал на земле, а второй стоял на ним с топором.

25 мая 2005 года Nokia представила Nokia 770 Internet Tablet — гаджет, который можно можно назвать первым планшетом компании. По крайней мере, именно так его классифицировали финны, несмотря на скромный по нынешним меркам экран диагональю 4,1 дюйма.

Девайс работал на платформе Maemo, корни которой уходят в Linux. Хотя целью разработчиков было создать удобную мобильную операционную систему для людей, Nokia 770 оказался популярен в первую очередь среди энтузиастов — в их руках девайс раскрывал огромные возможности.



Nokia 770 Internet Tablet

После Nokia 770 было еще две модели Internet Tablet, а затем компания использовала наработки в смартфонах. Увы, мобильное подразделение Nokia терпело неудачи, а через несколько лет его купила Microsoft. Но история повторяется, и финны вновь взялись за планшеты: в ноябре они представили «таблетку» Nokia N1 на Android с оригинальной оболочкой. Увы, дизайнеры компании пошли простым путём и полностью скопировали корпус iPad.

25 мая 1961 года объявлена космическая программа «Аполлон», которую можно назвать также «Человек на Луне». В этот день президент США Джон Кеннеди сообщил Конгрессу, что национальной целью должна стать доставка человека на спутник Земли не позднее 1970 года. В конечном счёте НАСА сумело выполнить задачу: после четырёх испытательных пилотируемых полётов, американцы высадились на Луне 20 июля 1969 года. Изначально на программу планировалось потратить 9 миллиардов долларов, но окончательная её стоимость достигла 20–25 миллиардов долларов (более 150 миллиардов долларов в современных деньгах).



Человек на Луне