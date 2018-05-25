Глава Роскомнадзора обвинил Telegram в координации последних терактов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на своём выступлении на Петербургском международным экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что требование к мессенджеру Telegram по выдаче ключей шифрования к переписке пользователей было вполне обоснованными и мотивированным мерами по обеспечению безопасности в стране.


Более того, Жаров заявил: «Все последние террористические акты, которые произошли и в нашей стране, и за рубежом, координировались через мессенджер Telegram. Поэтому, если выбирать между комфортом и безопасностью, лично я выбираю безопасность». По словам главы ведомства, этому есть неопровержимые доказательства, он уточнил: «Это подтверждено результатами оперативно-разыскной деятельности Федеральной службы безопасности».

Блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Причём в попытке ограничить Telegram, Роскомнадзор начал «бить по площадям», на пике количество заблокированных IP-адресов достигало порядка 18 миллионов.

Среди «попавших под удар» массово присутствуют сетевые адреса Google и Amazon. На перебои в работе жаловались пользователи мессенджера Viber, музыкального сервиса Spotify, социальной сети Одноклассники, разнообразных онлайн-игр, служб доставки и такси, а также многих других непричастных к Telegram сервисов.

Постепенно Роскомнадзор начал исключать определённые подсети с блокировки, в том числе Google и Amazon. По данным сайта usher2.club, который отслеживает количество актуальных IP-адресов из выгрузки Роскомнадзора, на момент написания новости количество заблокированных IP-адресов снизилось примерно до 10,9 млн.

Источник
РИА Новости
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