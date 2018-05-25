В WhatsApp признали уязвимость с заблокированными пользователями

Пользователи популярного сервиса WhatsApp начали жаловаться на неприятную проблему. Дело в том, что в мессенджере обнаружили уязвимость, которая позволяет абонентам из чёрного списка продолжать надоедать заблокировавшим их пользователям своими сообщениями.


У заблокированных сохраняется возможность отправлять сообщения и просматривать статус и профиль внёсших их в чёрный список пользователей. Уязвимость присутствует в клиентах мессенджера под iOS и Android.

У проблемы есть быстрое решение — разблокировать контакт и заблокировать его заново. Тем не менее, такие лишние «телодвижения» неудобны и надоедают.

Команда WhatsApp уже подтвердила журналистам британского ресурса Express.co.uk, что данная уязвимость известна разработчиком и они начали распространять исправление для неё.

Источник
Express
Теги
фейспалм мессенджер WhatsApp

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